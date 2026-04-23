オリックスが２５年７月４日以来、２９２日ぶりの単独首位に立った。「一年間、投げ抜くことが大事だと思う。一喜一憂しないように」。まだ２２試合を消化しただけ。７回１失点で開幕２連勝を飾った曽谷は「来週、しっかり勝てるように」と表情を引き締めた。今季初登板だった１４日の西武戦（京セラＤ）で初白星。うれしいメッセージが届いた。「初勝利、おめでとう。野球を楽しんで！」。３月のＷＢＣで出会った菊池（エンゼ