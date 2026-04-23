人気漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが解禁され、帝襟アンリ役を畑芽育が演じることが発表された。あわせて、ビジュアルと本作の予告映像が公開された。【動画】帝襟アンリ役・畑芽育も登場！実写『ブルーロック』新予告映像予告映像で描かれるのは、絵心甚八（窪田正孝）がモニタールーム（指令室）から監視する中、フィールドに集められた潔世一（高橋文哉）率いるチームZと、