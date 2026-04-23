人気サッカー漫画を実写映画化した『ブルーロック』（8月7日公開）の最新予告映像が解禁され、チームZとチームVが激突する“負ければ即脱落”の運命の一戦が初公開された。あわせて、畑芽育が帝襟（ていえり）アンリ役を演じることも発表された。【動画】実写映画『ブルーロック』サッカープレイが追加された予告映像本作は、原作・金城宗幸、作画・ノ村優介による同名漫画（講談社「週刊少年マガジン」連載）をもとに、日本を