第51回菊田一夫演劇賞の受賞者が23日付で解禁になった。菊田一夫演劇大賞は「大地の子」が選ばれた。山崎豊子さんの小説を舞台化した作品。菊田一夫演劇賞は、石川禅、佐藤隆紀、上白石萌音、松尾スズキが選ばれた。石川は「ダンスオブヴァンパイア」など4作品が対象。菊田一夫演劇賞特別賞には、宝塚歌劇団で長年、「ロマンチック・レビュー」シリーズを手がける岡田敬二さんが選ばれた。授賞式は、6月10日に都内で開催を予定