元TBSアナウンサーでフリーの枡田絵理奈（40）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。ネットに情報を入れるのを信用していないため、行っていることを明かした。この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。疑い深いという枡田アナは「スマホとかで、クレジットカードの番号を登録できるじゃないですか。あれも信用していなくって」と語り、「その代わり4枚のクレジットカードの16