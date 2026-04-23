手を振るトランプ米大統領＝21日、ワシントンのホワイトハウス（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、交流サイト（SNS）で、イランが自身の要請を尊重し8人の女性抗議者の処刑を中止したと主張し、謝意を示した。真偽は不明。トランプ氏は21日、女性を釈放すれば和平交渉の「前向きなスタートになる」と訴えていた。トランプ氏は22日の投稿で、女性抗議者のうち4人が釈放され、残り4人は禁錮1月を言い渡され