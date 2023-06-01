労働力の確保にむけ高市総理は、これまでも言及してきた「裁量労働制」など労働時間制度の見直しを加速するよう、日本成長戦略会議で指示しました。高市総理「労働時間制度の見直しについて、現場の実態や労使双方の立場を十分に踏まえて検討を加速してください」きのう、総理肝いりの「日本成長戦略会議」では、重点対象とする17分野にまたがる課題がテーマでした。このなかで、労使で決めた時間を働いたとみなして賃金を支払う「