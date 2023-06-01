女優の井桁弘恵（29）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。疑り深いためにしてしまう行動を明かした。この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。疑い深いという井桁は、引っ越しをしたが「やっぱり不安になっちゃって」と、「5万円くらいの業務用盗聴発見器みたいなのを」購入。「それをもう、夜な夜な2時間くらいかけて。それくらいしないと気が済まないんですよね」と語った。