NY株式22日（NY時間15:08）（日本時間04:08） ダウ平均49359.06（+209.68+0.43%） ナスダック24583.71（+323.75+1.33%） CME日経平均先物59715（大証終比：-85-0.14%） 欧州株式22日終値 英FT100 10476.46（-21.63-0.21%） 独DAX 24194.90（-75.97-0.31%） 仏CAC40 8156.43（-79.29-0.96%） 米国債利回り 2年債 3.792（+0.013） 10年債 4.293（+0.001） 30年債 4.901