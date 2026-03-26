ラ・リーガ 25/26の第33節 エルチェとアトレチコ・マドリードの試合が、4月23日02:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。 エルチェはラファ・ミル（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、マルティン・ネト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはティアゴ・アルマダ（MF）、アレックス・バエナ（MF）、ニコラス・ゴンサ