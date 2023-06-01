開催：2026.4.23 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 6 - 1 [レッズ] MLBの試合が23日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとレッズが対戦した。 レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するレッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソンで試合は開始した。 2回裏、6番 ベン・ウィリアムソン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-0