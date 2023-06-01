古園井綾南（23＝佐賀）は騎手からボートレーサーへと進路を変更して、スタートを切ったばかり。「佐賀競馬で厩務員をしながら騎手を目指していましたが、年齢的に厳しく、ボートレーサーの道を選びました」訓練生の時に出会った小芦るり華に憧れて弟子になり、福岡出身だが、佐賀支部の一員となった。「るりさん（小芦）みたいに握って回れる選手になりたいです」。ハイレベルな佐賀支部の訓練で腕を磨く。まだ実戦で結果