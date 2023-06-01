ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦スカパー！・JLC杯オール進入固定」は最終日、いよいよ12Rで優勝戦だ。目下7連勝中の飛田で堅い。スリットからグイッと伸びる上に、回り足もかなりいい部類。準優11Rの再現なら今年初Vへ待ったなしだ。津田もかなり足はいい。自身10回目の優出で初優勝が懸かっている。捲り差しにいける操縦性もあるので注目しておきたい。キャリアでリードする若林はうまく差してどこまで接近でき