お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が22日に放送された日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。MCを務めるにあたって、自身の体型やルックスにおいて心がけている「あるこだわり」を明かした。この日は「ダイエットはつらいよSP」と題し、すぐ太ってしまう芸能人が集合。「MCにデブがいない理由」という話題になり、ノブはダイエットをしているのかを聞かれた。これに対し、ノブは「俺はダイエ