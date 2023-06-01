政府の情報収集などインテリジェンス機能の司令塔となる「国家情報会議」を創設する法案が衆議院の委員会で可決されました。きょう衆議院を通過する見通しです。「国家情報会議」は、総理を議長として政府の意思決定を支える情報収集・分析の司令塔機能を担い、事務局として「国家情報局」が設置されます。政府案には、▼個人情報やプライバシーが無用に侵害されないこと、▼政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと等が付帯決