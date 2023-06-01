イスラエル軍の攻撃で破壊された建物のがれきの中にあった片方だけの小さな靴＝20日、レバノン南部ナバティエ（共同）【カイロ共同】イスラエルとの停戦発効中のレバノン南部で22日、イスラエル軍による無人機攻撃があり、2人が死亡、複数がけがをした。南部の別の場所では女性記者2人がイスラエル軍に包囲され、1人は赤十字が救出したものの、もう1人は身動きが取れないままだという。レバノンの国営通信が報じた。同通信によ