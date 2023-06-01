インスタグラムで第2子妊娠を報告バレーボール女子の元日本代表・江畑幸子さんが22日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を妊娠していることを報告した。夫と安産祈願に訪れた幸せ溢れる2ショットを公開すると、代表仲間やファンから祝福が殺到した。江畑さんはインスタグラムに「安産祈願に行ってきました今年の夏に家族が増える予定です元気な赤ちゃんに会えるのがドキドキ、ワクワク、楽しみで」とし、「#安産祈願 #