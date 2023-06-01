◆米大リーグメッツ―ツインズ（２２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）１２連敗中のメッツが２２日（日本時間２３日）、右足ふくらはぎ肉離れで負傷者リスト入り（ＩＬ）入りしていたフアン・ソト外野手（２７）を、本拠地・ツインズ戦のスタメンに「２番・ＤＨ」で入り、復帰する。米大リーグ公式サイトによるとメッツのメンドサ監督は「確かに助けにはなるが『フアン・ソトが入ったから、すぐに勝ち始