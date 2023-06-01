ホルムズ海峡の機雷除去に向け準備を開始した米中央軍部隊＝4月11日（米軍提供・共同）【ワシントン共同】米共和党重鎮でグラム上院議員は22日、トランプ大統領やヘグセス国防長官とイラン情勢の見通しについて同日電話で協議したとした上で、米軍によるイラン港湾封鎖が「拡大すると予想する」と述べた。具体的措置には言及しなかった。グラム氏は対イラン強硬派として知られる。グラム氏はXで、イランが対米協議で方針転換す