プレミアリーグで現在７位のチェルシーは現地４月22日、リアム・ロシニア監督の解任を発表した。更迭されたエンツォ・マレスカ監督の後任として、今年１月に就任したばかりのイングランド人指揮官は、好スタートを切ったものの、徐々に失速。21日のブライトン戦では、1912年11月以来となる、リーグ戦５試合連続での完封負け（０−３）を喫していた。日本の深夜に、この一報がもたらされると、サッカーファンは騒然。SNS上で