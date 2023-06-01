タレントのＬｉＬｉＣｏ（５５）が、５月３日スタートのＢＳ１０の映画新番組「ＬｉＬｉＣｏのＬｏｖｉｎ’Ｍｏｖｉｅｓ〜ＨＡＰＰＹＬＩＦＥＷＩＴＨＣＩＮＥＭＡ〜」（毎週日曜、後２・１５）でＭＣを務めることが２２日、分かった。厳選した映画を放送する中でＬｉＬｉＣｏが作品を語る内容に「映画は人生に役立つヒントを運んでくれる娯楽」と説明。初回放送の「アイ・アム・サム」は「夫（元純烈・小田井涼平）の（