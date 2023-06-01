歌手で俳優の中島健人（３２）が、ペットケアコスメブランド「Ｃｈｕｃｋ’ｓＴＯＫＹＯ」アンバサダーに就任することが２２日、分かった。わんちゃんとの日常を描く新ウェブＣＭが２３日から公開される。愛犬家の中島のライフスタイルが、ブランドの掲げる「ペットは家族」という価値観と共鳴することから起用が決定。ＣＭ本編では、わんちゃんと過ごす日常を描写し、自然体で触れ合う姿が印象的に映し出される。撮影を終