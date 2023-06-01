【モデルプレス＝2026/04/23】中島健人が、ペット向けラグジュアリーケアコスメ・ライフスタイルブランド「Chuck’s TOKYO（チャックストウキョウ）」のブランドアンバサダーに就任。新WEBCM「ONE is Special.」（全3篇）が、4月23日より公開される。【写真】中島健人、共演した犬に「かわいいね」積極的に話しかける◆中島健人、愛犬との自然な触れ合い描く新CMChuck’s TOKYOは、愛犬家として知られる中島のライフスタイルが、ブ