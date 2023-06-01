【モデルプレス＝2026/04/23】TOBEアーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」が、4月20〜22日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて開催された。【写真】28歳アイドル「思わずズームした」衝撃の胸筋プールショット◆TOBEアーティスト34人集結TOBEは、所属アーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」（読み：トゥヒーローズ トゥービー サード スーパーライブ）をバンテ