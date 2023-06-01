きょうもポンドドルは緩やかな売りに押されており、１．３５ドルちょうど付近での推移となっている。４月に入ってからのリバウンド相場は継続しているものの、ここに来て上値が重くなってきている。１００日線が１．３４ドル台半ば、２００日線が１．３４ドル台前半に来ており、目先の上値メドとして意識される。一方、ポンド円は堅調な推移を続けており、２１５円台での推移となっている。 アナリストは、スターマ&#