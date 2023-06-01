開催：2026.4.23 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 1 [カージナルス] MLBの試合が23日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとカージナルスが対戦した。 マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。 2回裏、7番 オーウェン・ケイシー