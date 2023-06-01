シンガー・ソングライターの森山良子と息子・直太朗東京・世田谷区にある男女共学の私立6年制中高一貫校だ。裕福な家庭の子女が多く、趣味も豊かで、生徒は互いの個性を尊重し合っている。前身の7年制の旧制成城高校は背広の制服を着こなし、文化的・芸術的センスを重視する自由な校風で知られた。官立の旧制高校を象徴する「弊衣破帽」とは対極的なスマートな生徒たちで、「成城ボーイ」の名で呼ばれた。「成城」という街のモ