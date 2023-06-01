【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三宅健、北山宏光、Number_iらTOBEアーティストが集結するコンサート『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』が、愛知・バンテリンドーム ナゴヤにて4月20・21・22日の3日間開催された。 ■約2時間40分にわたって計47曲を披露 イベントには、TOBEアーティスト総勢34名が出演し、約2時間40分にわたって計47曲を披露した。 本公演は5月16・17日