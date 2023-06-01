男性3人組「Number＿i」らTOBEに所属する全アーティストが出演するライブが20日から3日間にわたって、バンテリンドームナゴヤで行われた。三宅健（46）ら7組総勢34人が出演。来月は札幌市の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で2公演を予定している。大トリを飾ったのはNumber＿i。ライブでは初披露となるラブソング「3XL」などを届けた。愛知県出身の平野紫耀（29）は凱旋の盛り上がりに「さすが名古屋！楽しかった」