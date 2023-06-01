スウェーデン出身のタレント・LiLiCo（55）がMCを務めるBS10「LiLiCoのLovin’Movies〜HAPPYLIFEWITHCINEMA〜」が、5月3日から放送開始する。初回収録後、LiLiCoは取材に応じ「大好きな映画を話せる時間がとっても幸せ」と満面の笑みを浮かべた。名作映画と映画の最新情報を届ける新番組。「映画からハッピーをもらうというのが大きなコンセプト。私にとっても、映画は人生に役立つヒントを運んでくれる娯楽だと思ってい