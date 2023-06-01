滝沢秀明氏（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。公演前に取材に応じたIMP.佐藤新（25）とCLASS SEVEN大東立樹（21）との間で、滝沢氏の振る舞いの差に佐藤が驚きを示す一幕もあった。リハーサル後、滝沢社長から「ダンスを褒めてもらいました」という大東に、佐藤は