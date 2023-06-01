滝沢秀明氏（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「toHEROes〜TOBE3rdSuperLive〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。公演前に取材に応じた滝沢氏は、所属タレントの成長から「忙しくなってきた」と明かした。この“多忙感”は事務所設立時「全く想定していなかった。もう少しのんびりな感じなのかなって…」と回想。「でも、なん