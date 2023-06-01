◇toHEROes〜TOBE3ndSuperLive〜男性3人組「Number＿i」らTOBEに所属する全アーティストが出演するライブが20日から3日間にわたって、バンテリンドームナゴヤで行われた。三宅健（46）ら7組総勢34人が出演。来月は札幌市の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で2公演を予定している。――以下、一問一答――先陣を切るのは北山さんですね北山「登場時に何かしら乗っているので、ハードル上がっていると思