滝沢秀明社長（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。同公演にはTRAINEE（トレーニー＝研修生）たちも出演。5人組「wink first」が登場すると、会場は大歓声で迎えた。また、岡崎和蕗（17）、赤〓渚人（15）、新藤琉空（14）がトリオで出演し、キレキレのダンスパフォ