滝沢秀明氏（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。公演前に取材に応じ、所属タレントの成長から、「忙しくなってきた」と明かした。この“多忙感”は事務所設立時、「全く想定していなかった」とし、「もう少しのんびりな感じなのかなって…」とすると、「でも、なん