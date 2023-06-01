滝沢秀明氏（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。オープニングは北山宏光（40）が担当。「僕もびっくりしました」と笑うと、「今年は何に乗るんだとか、毎年ちょっとずつハードルが上がっている」。昨年はアメ車に乗って登場。今年は装飾が施されたド派手なバイクに