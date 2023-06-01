滝沢秀明氏（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。公演前、出演者から三宅健（46）、北山宏光（40）、Nunmer_i神宮寺勇太（28）、IMP.佐藤新（25）、ISSEI（22）、CLASS SEVEN大東立樹（21）が取材に応じた。年に1度のTOBEファミリーが集結する機会でもある。年長者と