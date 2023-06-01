滝沢秀明氏が設立した「ＴＯＢＥ」の所属アーティストが総出演するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」が、２２日までバンテリンドームナゴヤで開催された。同所、札幌・大和ハウスプレミストドーム（５月１６、１７日）とも公演の開催は初めて。５公演で計約１７万人の動員を予定している。ステージ裏では、事務所社長を務める滝沢氏が取材に対応。これまでは東京、大阪での開催だった