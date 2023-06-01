７人組ボーイズグループ「ＩＭＰ．」が、２２日までバンテンリンドームナゴヤで行われた所属事務所「ＴＯＢＥ」のアーティストが集結するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」に出演した。新曲「ＩＮＶＡＤＥＲ」などをパフォーマンス。今年で３度目を迎える事務所の祭典を盛り上げ、佐藤新（あらた）は「皆さんと幸せな空間を共有できてうれしいです」と喜びをかみ締めた。名古屋は、昨