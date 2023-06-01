歌手で俳優の北山宏光が、２２日までバンテンリンドームナゴヤで行われた所属事務所「ＴＯＢＥ」のアーティストが集結するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」に出演した。新曲「ＵＬＴＲＡ」などをパフォーマンス。開演時にはバイクにまたがった北山が上空から降臨し、アリーナに張り巡らされたステージを縦横無尽に乗り回す驚がくの一幕もあった。登場シーンを伝えられたときは自身でも