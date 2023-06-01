滝沢秀明氏が設立した「ＴＯＢＥ」の所属アーティストが総出演するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」が、２２日までバンテリンドームナゴヤで開催された。ステージ裏でＮｕｍｂｅｒ＿ｉの神宮寺勇太と滝沢氏が報道陣の取材に対応し、今後の展望について語った。２０２４年の結成時から世界進出を見据えるＮｕｍｂｅｒ＿ｉの３人。今年２月には米に拠点を置く世界最大手のエージェント会