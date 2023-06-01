報知映画賞選考委員を務める映画コメンテーターのＬｉＬｉＣｏ（５５）が、このほど都内でＢＳ１０の新番組「ＬｉＬｉＣｏのＬｏｖｉｎ’Ｍｏｖｉｅｓ〜ＨＡＰＰＹＬＩＦＥＷＩＴＨＣＩＮＥＭＡ〜」（５月３日スタート、日曜・後２時１５分）の取材会を行った。ＬｉＬｉＣｏが「映画でしか味わうことができない極上の体験を届けたい」という思いを込めた新番組。「私にとって映画は人生に役立つヒントを運んでくれる娯楽