タレントのＬｉＬｉＣｏ（５５）が、このほど都内でＢＳ１０の新番組「ＬｉＬｉＣｏのＬｏｖｉｎ’Ｍｏｖｉｅｓ〜ＨＡＰＰＹＬＩＦＥＷＩＴＨＣＩＮＥＭＡ〜」（５月３日スタート、日曜・後２時１５分）の取材会を行った。スウェーデン・ストックホルム出身。スウェーデン人の父と日本人の母を持ち、１８歳で来日した。「来日３８年で定住者から永住者になりました。芸能生活３７年、まじめにやってきて良かった。税金や