歌手で俳優のＩＳＳＥＩが、２２日までバンテンリンドームナゴヤで行われた所属事務所「ＴＯＢＥ」のアーティストが集結するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」に出演した。昨年リリースした「ＩｎＭｙＺｏｎｅ」などをパフォーマンス。「ナゴヤドームという大きなステージに立てて、先輩方の皆さんと共演できてうれしいです」と喜びをかみ締めた。１９日までは主演舞台「ぽっぷす