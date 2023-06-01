映画コメンテーターのLiLiCoがMCを務める新番組『LiLiCoのLovin’Movies〜HAPPY LIFE WITH CINEMA〜』が、BS10で5月3日午後2時15分からスタートする。名作映画と最新映画情報を届ける同番組は、LiLiCoにとってBS10初の冠番組となり、「映画と共に毎日をもっとHAPPYに！」をコンセプトに映画の魅力を発信していく。【写真】LiLiCoがBS10初となる冠番組でMC同番組では、長年映画界を見続けてきたLiLiCoが愛情を込めて作品を紹介