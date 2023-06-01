歌手で俳優の中島健人が、WONDER LINが展開するペット向けラグジュアリーケアコスメ・ライフスタイルブランド『Chuck’s TOKYO（チャックストウキョウ）』のブランドアンバサダーに就任した。23日から公開される新ウェブCM「ONE is Special.」（全3篇）に出演する。【動画】中島健人、わんちゃんとの癒しのひとときが描かれた新CM愛犬家として知られる中島のライフスタイルが、ブランドの掲げる「ペットは家族」という価値観と