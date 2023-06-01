中島健人（32）が出演する、ペットケアコスメブランド「Chuck，sTOKYO」の新ウェブCMが今日23日から公開される。アンバサダーに就任した中島とペットの仲むつまじい触れ合いが描かれる。自身も「ボニータ」と名付けた犬を飼う愛犬家。一緒に入店できる焼き肉屋で食事をしたこともあり「自分だけ食べているとちょっとかわいそうな気がするので（笑い）。ボニータは基本的に“お姫様”として扱っているので、ボニータの“執事”と