SixTONES・松村北斗が単独初主演を務め、アニメーション監督・新海誠の作品を初めて実写化した映画『秒速5センチメートル』（2025年10月公開）のDVD&Blu-rayが、4月23日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で2冠を獲得。【動画】実写版『秒速5センチメートル』松村北斗のコメント映像初週売上は、DVD：0.3万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：0.6万枚で、「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」とも