映画コメンテーターでタレントのLiLiCo（55）が、MCを務めるBS10新番組「LiLiCoのLovin' Movies」（5月3日スタート、日曜午後2時15分）取材会を22日までに都内で行った。名作映画の魅力を語り尽くすコンセプトで、第1回はショーン・ペン主演の「アイ・アム・サム」（01年）をピックアップ。偶然にも夫、小田井涼平（55）のNO・1作品だったという。「彼は『スターウォーズ』が大好きなのでそれかと思ったら『アイ・アム・サン』が一