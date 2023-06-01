アメリカ中西部ウィスコンシン州で、同僚の水筒に有害物質を混入させたとして日本人の研究者が訴追されました。裁判所などによりますと、訴追されたのはクロダ・マコト容疑者（41）で今月6日、ウィスコンシン州の研究所で同僚の水筒に有害物質を混入させた危険行為の罪に問われています。同僚が水筒から異臭がすることに気づき、警察に通報。有害物質のクロロホルムが検出され、クロダ容疑者が犯行を認めました。取り調べに対しク